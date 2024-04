Il Maestrale di Otranto chiude: non ha aperto per Pasqua, Pasquetta e sicuramente nemmeno per il Primo maggio, ormai alle porte, in attesa di una nuova gestione. Troppe le restrizioni a vita notturna e movida.

Il celebre locale - noto ben oltre la Puglia, sede di eventi unici, come la registrazione di spot e la promozione delle Jeep della Fiat Crysler, della Red Bull events e della Maserati - non ha rinnovato il contratto di gestione per la location sul molo vecchio di Otranto. Alla fine è mancato l’accordo di gestione ed il locale cambierà pelle, puntando di più sull’enogastronomia che sulla vita notturna.

Troppe le restrinzioni

La questione è proprio in questo particolare. Gli anni del Covid prima e le ordinanze restrittive per la musica e gli eventi poi, hanno indotto i gestori a chiedere un nuovo contratto che tenesse conto dello scenario totalmente mutato. L’accordo non si è trovato, per cui il Maestrale non aprirà se non con un’altra gestione.

Insomma difficile per un locale come il Mastrale lavorare quando si deve spegnere la musica a mezzanotte e chiudere i battenti alle 3 di notte. Naturalmente ancora non è stato deciso il da farsi sul fronte dei limiti e dei divieti alla movida. Il provvedimento, come è giusto che sia, arriverà dopo il consueto vertice in prefettura in cui si daranno delle indicazioni alle località “più a rischio”, che finora - da Lecce a Gallipoli, da Otranto a Porto Cesareo - hanno deciso di uniformarsi.

Per l'ordinanza sulla movida si attende la prefettura

«L’ordinanza non c’è ancora, anche perché bisogna attendere la riunione in Prefettura - spiega il sindaco di Otranto Francesco Bruni -. Tuttavia, è difficile che si discosti molto da quella dello scorso anno, poiché ci sono sia questioni di ordine pubblico che di emissioni sonore ed inquinamento acustico. Per noi, in particolare, negli spazi ristretti del centro storico è difficile tutelare le esigenze dei residenti. Questi ultimi, del resto, hanno una maggiore tutela data loro dalla sentenza della Cassazione dello scorso anno». La sentenza della suprema Corte del 23 maggio del 2023, infatti, stabilisce che se i rumori dovuti alla movida sono troppo forti ed invadenti (quindi nocivi per la salute di chi abita nelle vicinanze), e non viene garantito rispetto alle norme di quiete pubblica, il Comune ha il dovere di pagare i danni. Tutto scaturisce dalla causa anti movida intentata a Brescia, dove un cittadino danneggiato si è visto rifondere 150.000 euro dal Comune per via delle notti insonni. Basta immaginare che se migliaia di turisti e cittadini dovessero fare altrettanto, il Comune potrebbe chiudere direttamente.

Per i locali sul demanio la prospettiva di essere messi a bando

Ma non è solo la difficoltà a operare in un contesto sempre più restrittivo ad aver fatto maturare al Maestrale la chiusura. Sullo sfondo, inoltre, c’è la norma europea che obbliga a mettere all’asta le concessioni. Il Maestrale di Otranto, collegato da sempre con i movimenti internazionali legati al divertimento, ha già visto l’effetto che questo insieme di norme hanno avuto a Formentera. Qui l’addio ai chiringuitos storici come il Piratabus, il Lucky, il Cala Saona è ormai realtà. Tra pochi giorni e saranno tutti smantellati poiché ora la Spagna applica la legge sui balneari relative alla Direttiva Bolkestein, sulla quale si sono già espressi in Italia sia la Plenaria del Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione. In pratica è una chiusura anticipata, forse per prepararsi alle gare che saranno indette nel 2025 che obbligheranno, appunto, anche a pesanti modifiche sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. Intanto, la celebre foto della Pasquetta con il molo traboccante di gente e le migliaia di selfie postati sui social non c’è stata e non ci sarà nemmeno quella del Primo maggio.