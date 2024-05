Incendio nella notte, distrutte tre auto. Si sospetta la matrice dolosa: due fratelli nel mirino

Tre auto in fiamme nella notte a Taurisano, nel Salento. L’incendio è scoppiato su via Verdi, la strada che conduce a Ruffano, ed ha interessato una Audi e una Fiat Multipla di proprietà di due fratelli residenti in paese. Coinvolta anche una terza vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i mezzi, mentre i carabinieri della stazione cittadina stanno conducendo le indagini sull’accaduto. Non si esclude l’origine dolosa del rogo. Al setaccio le telecamere installate nelle vicinanze.