A folle velocità sfonda il muro perimetrale di un condominio: in pronto soccorso con ferite al volto

E' finito in pronto soccorso in codice giallo, con ferite al volto, un uomo che, intorno alle 14.30 di oggi, ha sfondato in auto a folle velocità il muro perimetrale di un condominio in via Umberto Maddalena all'altezza del civico 52, a Brindisi, a due passi dall'incrocio con viale Duca degli Abruzzi. Dopo l'impatto, l'auto, una Bmw familiare, ha proseguito per circa cinquanta metri, girando su se stessa fino a fermarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Perrino, e poi gli agenti della polizia locale, che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.