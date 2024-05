Edison chiarisce che «non è stata decisa alcuna rinuncia al progetto» del deposito costiero di gnl a Costa Morena Est, nel porto di Brindisi. Non fino ad ora, per lo meno.

La posizione della società

«La smobilitazione del cantiere in corso - sostiene l’azienda - è conseguente al termine delle attività preliminari. L’autorizzazione unica consente infatti l’avvio dei lavori entro dicembre 2024». La società, in effetti, ha ottenuto una proroga rispetto ai termini già slittati una prima volta, che prevedevano la fine dei lavori entro il marzo 2027 e dunque l’avvio entro il marzo del 2024. Inizialmente, infatti, l’avvio del cantiere era previsto tassativamente entro dicembre del 2023.

Le attività preliminari all'opera

Dunque, secondo quanto dichiarato da Edison, la smobilitazione del cantiere è dovuta alla conclusione delle operazioni preliminari, che avrebbero dovuto prendere il via a gennaio e durare un paio di mesi. In una prima fase, avrebbero dovuto essere effettuati dei test per verificare le risposte geotecniche dei pali di fondazione del deposito gnl. In particolare, avrebbero dovuto essere realizzati dei pali pilota da collocare in posizione diametralmente opposta rispetto alla futura fondazione del serbatoio, per non interferire con i sottoservizi che si trovano al di sotto del sito. Dopo l’allestimento del cantiere, si sarebbe dovuto procedere alla realizzazione dei pali prova in calcestruzzo, per effettuare i controlli di integrità e strumentali nel corso delle prove a massimo carico. Attività, chiariva all’epoca l’azienda, preliminari e propedeutiche alla realizzazione dell’impianto. Di questi pali di calcestruzzo, tuttavia, almeno al momento del sopralluogo della commissione ambiente a Costa Morena Est, non vi era alcuna traccia. Assenza che farebbe il paio con le testimonianze di alcuni degli operai che lavorano alla smobilitazione del cantiere, secondo i quali i test non sarebbero ancora stati completati.

La questione dei fondi pubblici

A prescindere da tutto, poi, quello che la società non smentisce è la perdita dei fondi Pnrr. I 39 milioni di euro «senza i quali molto probabilmente faremmo fatica a realizzare un investimento di questo tipo», come aveva chiarito il vice presidente esecutivo Gas Assets di Edison, nonché amministratore della società Deposito gnl Brindisi, Fabrizio Mattana nello scorso mese di ottobre di fronte ai capigruppo consiliari. Senza quella somma, aveva lasciato intendere il manager, l’investimento non è più economicamente sostenibile.

L'invito alla chiarezza di Rossi

E proprio di questo, tra le altre cose, chiede conto l’ex sindaco, oggi capogruppo di Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi-Sinistra, Riccardo Rossi. “Circolava da giorni - commenta su Facebook - la notizia della rinuncia di Edison a realizzare il deposito Gnl nel porto di Brindisi. L'avevo sempre detto: era un progetto incompatibile con lo sviluppo del porto e quindi della città. Un impianto ad alto rischio di incidente rilevante molto vicino ad altri impianti a rischio di incidente rilevante. E poi un impianto senza sostenibilità economica, ma veramente qualcuno poteva credere alla storiella dei camion a gnl (80% di utilizzo del gas) e alla stazione di rifornimento per le navi da crociera? Per non parlare dei lavoratori impiegati: 31 diretti dichiarati da Edison, diventavano 1.500 per i cantori dell'opera. Adesso chi ha lavorato per imporre questa opera a Brindisi e trasformare il porto in una stazione di servizio per gas, benzine e diesel deve fare un passo indietro. La politica portuale di Patroni Griffi ha fallito”. Posizione confermata anche dopo la nota di Edison che, per Rossi, «nei toni e nelle parole utilizzate dice tutt’altro. Edison dovrebbe essere più chiara e spiegare a questo territorio se ha ancora il fondo complementare del Pnrr, perché ricordo che l’ingegner Mattana disse, in conferenza dei capigruppo ad ottobre, che senza quel fondo non avrebbero realizzato l’impianto. E dovrebbero farci sapere se ritengono, in virtù dell’esperienza di ormai più di un anno e mezzo di Ravenna se quell’impianto è sostenibile economicamente. Quante metaniere arrivano? Quanti dipendenti ci sono? Dove finisce il gas? Perché non mi risulta che ci siano tante navi da crociera a gnl né i famosi camion».

Il “no” di Marchionna alla costituzione al Tar

Intanto, però, in aula martedì arriva la richiesta, avanzata dalle associazioni ambientaliste e portata in consiglio comunale dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Fusco come primo firmatario, al Comune di costituirsi di fronte al Tar del Lazio, ad adiuvandum dell’Asi, nella trattazione del ricorso dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale contro le prescrizioni del consorzio al progetto di Edison. In particolare, quella relativa alla distanza del deposito dai binari presenti in banchina. Il sindaco Giuseppe Marchionna, dal canto suo, di fronte ai capigruppo si è già dichiarato contrario alla costituzione. «Ho ricordato - dice - che nel nostro programma c’era il sì al deposito, perché il gnl è un carburante di transizione. A parte questo, io sono sempre stato disponibile. Ho lasciato al consiglio comunale, anche ai consiglieri di maggioranza, la possibilità di approfondire una serie di elementi che non apparivano chiari. Alla fine della giostra, tuttavia, due problemi erano emersi ed entrambi sono stati risolti dal Ctr. Uno era quello dell’immissione in rete del boil off gas, che per gli ambientalisti trasformava l’impianto in un rigassificatore. E l’altra era quella della distanza di sicurezza dai binari, rispetto alla quale si accapigliano Asi ed Autorità di sistema. Al di là di questa disputa, ho ribadito che noi non avevamo nessuna competenza in materia. E questo mi sembra indiscutibile. E soprattutto che non intendo portare il Comune in una lite giudiziaria in cui non solo non ho alcuna competenza ma per la quale rischio anche il danno erariale. Ma soprattutto rilevo l’inutilità di questa richiesta perché qui c’è una questione da dirimere e c’è un giudice adito che si esprimerà il 19 giugno sulle due tesi. Che motivo c’è di entrare a piedi uniti, in maniera scomposta, in questa vicenda rischiando di essere coinvolti senza averne titolo. Mi si dice che è una questione politica. Beh, se andiamo sul fatto politico io sono sempre stato favorevole al gnl».