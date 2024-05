Giorgia Meloni: «Il 13 giugno c'è il G7 in Puglia e mia figlia Ginevra ha il saggio di danza. Dura dirle che non ci sarò»

«Io mi do poche regole. Una è che cerco di mettere a dormire io mia figlia Ginevra, e cerco portarla in giro con me quando viaggio e devo passare la notte fuori: se le togli quel momento, lo vive come un tradimento. Un'altra riguarda andare ai saggi e alle recite. Il prossimo saggio di danza lo hanno piazzato il primo giorno del G7, l'unica cosa che non posso spostare. È stato un inferno quando gliel'ho dovuto dire».

Il racconto è di Giorgia Meloni, intervistata in "Mamma Dilettante", il podcast di Diletta Leotta. Il riferimento è al G7, che si terrà in Puglia, a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno. Proprio in quei giorni, la figlia di Meloni, Ginevra, terrà il saggio di danza. La premier, però, non ci sarà, ha già un impegno in Puglia.