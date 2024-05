Operazioni in corso, a Costa Morena Est, per smobilitare il cantiere all’interno del quale erano state avviate, qualche tempo fa, le operazioni preliminari alla realizzazione del deposito costiero “small scale” di gnl di Edison. La società, infatti, avrebbe rinunciato all’investimento previsto per Brindisi, che tanto è stato contestato da buona parte della politica brindisina, compresa parte della maggioranza di centrodestra.

Le ragioni della scelta

Il motivo sarebbe dovuto al fatto che Edison non avrebbe più a disposizione i 39 milioni di euro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «senza i quali molto probabilmente faremmo fatica a realizzare un investimento di questo tipo», come aveva detto il vice presidente esecutivo Gas Assets di Edison, nonché amministratore della società Deposito gnl Brindisi, Fabrizio Mattana nello scorso mese di ottobre di fronte ai capigruppo consiliari. La notizia arriva a pochi giorni dalla trattazione in consiglio comunale, prevista per martedì prossimo, della richiesta, che vede come primo firmatario il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Fusco, di costituzione di fronte al Tar del Lazio, ad adiuvandum dell’Asi, nella trattazione del ricorso dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale contro le prescrizioni del consorzio al progetto di Edison.

Il ricorso al Tar contro le prescrizioni Asi

L’Authority, in particolare, contesta le due note con le quali l’Asi intimava a Edison - la quale proprio in quei giorni aveva fatto partire le operazioni preliminari all’interno del cantiere - di non avviare i lavori per la realizzazione del deposito a Costa Morena Est fino a quando non avesse ottemperato alle prescrizioni dello stesso consorzio. Che, tuttavia, risalgono al 26 luglio del 2021, dunque in teoria ben oltre i termini per l’impugnazione di fronte ai giudici amministrativi. “Nessuna area di rischio teorica relativa all’impianto in progetto - si legge nelle indicazioni - dovrà interessare le attività produttive retroportuali della zona industriale di Brindisi e la viabilità pubblica. Tutti i manufatti di qualsiasi natura e specie dovranno essere realizzati ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, non inferiore a trenta metri dal limite della zona occupazionale della più vicina rotaia ferroviaria (come previsto dall’articolo 49 del Dpr 753/1980). Gli attraversamenti interrati del fascio di binari dovranno realizzarsi secondo le prescrizioni di competenza Rfi secondo quanto stabilito con il contratto di raccordo Adspmam Rfi stipulato con intervento del consorzio Asi in data 8 aprile 2019 come da vigenti disposizioni, istruzioni, clausole contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi stabilimenti commerciali industriali e assimilati”.

La battaglia sulla distanza dai binari

Prescrizioni che, ha ricordato più volte il presidente dell’Asi Vittorio Rina, non sono state confutate dal Ctr nel Nulla osta di fattibilità e riguardo alle quali nel decreto interministeriale con il quale è stata concessa l’Autorizzazione unica si legge: “È fatto obbligo alla società di adempiere alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni o enti interessati espresse nel corso del procedimento di Autorizzazione unica”. Posizione, questa, che l’ente portuale contesta sostenendo che, “al contrario, il decreto autorizzativo ha inteso superare le prescrizioni invocate dal consorzio e non ha espresso alcuna prescrizione ulteriore relativa alla distanza minima di 30 metri dai binari, ritenendo come sole idonee e prescrittive quelle di progetto, cioè pari a 5 metri dal binario”.

Le altre perplessità già emerse

Ma quella della distanza tra il deposito ed i binari presenti sulla banchina di Costa Morena Est era solo una delle questioni sollevate per contestare la localizzazione del deposito di gnl. Dopo la modifica al progetto introdotta su richiesta della Regione, che chiedeva tra le altre cose a Edison di immettere nella rete nazionale di distribuzione il cosiddetto “boil off gas”, ovvero il gas che evapora dal metano liquefatto a causa della temperatura. Un dettaglio che, secondo l’opposizione in consiglio comunale, trasforma l’impianto in una sorta di “rigassificatore”, che per legge deve essere sottoposto all’iter della Valutazione d’impatto ambientale di competenza del ministero dell’Ambiente. Riguardo al deposito Edison, tra l’altro, sono state sollevate anche eccezioni - sempre respinte dall’azienda e dall’Autorità di sistema - relative alla sicurezza ed all’impatto sui traffici del porto. Questioni che sono state sollevate anche dal capogruppo del Movimento Regione Salento Michelangelo Greco in due distinte lettere inviate al comandante Luigi Amitrano, il quale rispondendo alla prima missiva ha sostenuto che l’impianto non ha effetti negativi sul porto né limita in alcun modo i suoi traffici. La seconda lettera, invece, è rimasta senza risposta.

La rinuncia al ricorso contro l'autorizzazione

Contro l’Autorizzazione unica concessa a Edison aveva presentato, ormai diversi mesi fa, ricorso al Tar di Lecce l’allora sindaco Riccardo Rossi. I giudici, però, avevano dichiarato la loro incompetenza territoriale rimandando la questione al Tar del Lazio. L’amministrazione Marchionna, subentrata nel frattempo, ha deciso però di non proseguire il contenzioso di fronte al Tar del Lazio.