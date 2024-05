Rapina violenta in casa a Nardò: i filmati delle telecamere e la collaborazione di carabinieri e polizia è risultata decisiva per arrestare un presunto rapinatore. Si tratta di un 29enne del posto.

La rapina ieri mattina

I Carabinieri della Stazione di Nardò con quelli del Nor della Compagnia di Gallipoli sono intervenuti in una casa del centro storico per una rapina. Qui un uomo a volto scoperto si era presentato a casa e aveva chiesto un bicchiere d'acqua alla donna, incinta, che gli aveva aperto la porta. Dopo essersi intrufolato in casa con questo stratagemma, l'uomo ha estratto un bastone e si è fatto consegnare dalla donna il portafogli e le chiavi dell'auto di famiglia.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, violenta aggressione a una coppia con una mazza: identificato un uomo di 30 anni

Il marito 55enne della donna, sentite le urla della consorte, nel tentativo di fermare l’uomo è stato ripetutamente colpito in testa con il bastone. I carabinieri accorsi sul posto poco dopo la chiamata, hanno immediatamente avviato le indagini.

Le telecamere di sorveglianza

Indispensabile è stata l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che avrebbero ripreso l’uomo, poi individuato in un 29enne neretino. Il giovane è stato quindi raggiunto immediatamente dagli investigatori presso la sua abitazione dove, a seguito delle relative operazioni di polizia, è stato rinvenuto l'abbigliamento che lo stesso avrebbe utilizzato nel compiere la rapina e la refurtiva asportata poco prima che, recuperata, veniva riconsegnata agli aventi diritto.

I due coniugi, trasportati in codice rosso presso l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, sono stati ricoverati non in pericolo di vita, per le cure del caso.

L'arresto

Ultimate le operazioni, il giovane è stato arrestato e come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato condotto presso la Casa circondariale di Lecce.