Inciampa e cade a Porta Napoli: paura a Lecce, turista in una pozza di sangue. È in ospedale

Incidente in pieno centro a Lecce con vittima un turista. L'uomo impegnato a passeggiare nei pressi di Porta Napoli, non avrebbe notato le catene nere in ferro che delimitano l'antica porta dal percorso pedonale, e sarebbe inciampato sull'ostacolo cadendo rovinosamente a terra. Il violento impatto sui basoli ha fatto temere il peggio. Le condizioni di salute del turista, stordito per terra in una pozza di sangue, hanno destato grande preoccupazione. Immediata la richiesta di soccorsi che ha richiamato sul posto i sanitari del 118.

In ospedale

I medici del pronto intervento hanno preso in cura il ferito e dopo averne stabilizzato il quadro clinico hanno provveduto a tamponare la ferita al capo rimediata dall'uomo. Poi il trasporto all'ospedale "Fazzi" per le cure del caso e ulteriori accertamenti.