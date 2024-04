"L'ultimo padrino", l'artista salentino Caracuta regala il quadro a Andy Garcia

L'artista Renato Caracuta di Lizzanello, attivo da diversi anni nel settore dell'arte figurativa della grafica in tecnica mista e dell'intarsio in legno, ha incontrato venerdì scorso a Lecce l'attore e regista Hollywoodiano Andy Garcia. Nel Salento per le riprese del film "Under the stars", Garcia ha avuto modo in questo incontro di ammirare con grande meraviglia l'opera pittorica di Caracuta dal titolo "L'Ultimo Padrino" apprezzandone positivamente l'esclusiva tecnica artistica adoperata, che da sempre caratterizza le opere di Caracuta.

L'opera in questione raffigurante Andy Garcia in una delle interpretazioni cinematografiche più celebri "ll Padrino" è riuscita letteralmente a conquistare e stupire con le sue "esplosioni" di colore l'attore Andy Garcia e tutti i presenti. L' incontro, si è concluso con l'omaggio di Renato Caracuta ad Andy Garcia dell'unica copia autentica del quadro.