Un caffè a Lecce con Andy Garcia: «Salento, terra bellissima»

Un caffè all’Alvino in una piazza Sant’Oronzo (Lecce) impegnata a salutare il suo Santo patrono tornato sulla colonna romana e poi via allo stadio a guardare la partita del Lecce nel match contro l’Empoli e per ricevere la maglia giallorossa, numero 10. Andy Garcia leccese per un giorno.

È lui, uno degli “Intoccabili” di Brian De Palma, il protagonista di un sabato di aprile nella città barocca. Lui, attore di origini cubane - già nominato all’Oscar come miglior interprete non protagonista nel Padrino III - ancora una volta se n’è andato in giro in città come un cittadino normale; che importa se al suo fianco ci sono stati amici del calibro di Al Pacino o Sean Connery. L’attore, in città per le riprese di un film di produzione hollywoodiana, ha iniziato a girare in questi giorni, “Under the stars”, della regista Michelle Danner, prodotto da Pia Patatian e scritto da Victoria Vinuesa, per un lavoro tutto al femminile.

Il film in lavorazione

È a Lecce per le riprese del film “Under The stars”? «Sì. Ci resterò ancora un’altra settimana» ha ammesso la star. Sui nomi del cast, infatti, vige il massimo riserbo. La produzione del film – americana e italiana - non ha voluto svelare per intero i nomi degli attori protagonisti, così le star arrivate in città si “scoprono” incontrandole tra vicoli e locali. «Si tratta di una produzione internazionale», ammette Garcia confermando la sua presenza. Sorseggia un caffè al bancone del bar, sorride a chi lo riconosce e scambia qualche chiacchiera. Regia e sceneggiatura sono firmate da due donne: com’è essere diretto da una donna? «Sempre grandioso, sempre bello», sorride.

Cosa può dirci del suo personaggio?

«Interpreto il proprietario di una masseria, padre di una figlia. È una storia d’amore che riguarda tutti e due: mia figlia, me e anche due americani che vengono in masseria».

E stop, null’altro da dire per non spoilerare la trama.

Giaccone marrone, camicia beige, pashmina al collo e occhiali da sole, Garcia, per nulla infastidito dalle innumerevoli richieste di foto e selfie, si è concesso ai suoi fans dispensando sorrisi e strette di mano. L’attore hollywoodiano è arrivato in città la scorsa settimana, alloggia in un noto hotel in centro e da subito ha preso confidenza con Lecce e la sua arte barocca. «Mi piace Lecce, è molto bella - ammette - e mi piace l’Italia in generale».

Poi l’ingresso al via del Mare, a bordo campo per assistere alla partita dei giallorossi con tanto di maglia omaggio della società sportiva Us Lecce e gli applausi del pubblico.

Le riprese del film che proseguiranno nei prossimi giorni si effettueranno tra Lecce, la marina di Casalabate, Otranto ma anche Campi Salentina. Nel cast anche l’attore Alex Pettyfer, fotografato proprio nei giorni scorsi su una panchina della villa comunale. Ancora da svelare il nome della protagonista femminile del film. Massimo riserbo intorno ai nomi del cast, almeno per il momento.

