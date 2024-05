Salento, pappagallo in fuga recuperato dai vigili del fuoco

Pappagallo “fuggito” da Monteroni e rintracciato dai vigili del fuoco su un albero nella vicina Magliano, frazione di Carmiano, in Salento. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. La segnalazione fatta scattare dai residenti di via Trappeto a Magliano, ha richiamato sul posto i caschi rossi del distaccamento di Veglie che hanno dovuto faticare non poco per trovare il colorato pennuto tra i rami degli alberi e “convincerlo” a interrompere la fuga.

La strada affollata in breve da tanti curiosi, e parallela alla piazza centrale del paese, è rimasta bloccata per diversi minuti per consentire l'intervento di recupero.