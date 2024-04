C’è Andy Garcia per le strade di Lecce. L’attore di origini cubane, già nominato all’Oscar come miglior interprete non protagonista nel Padrino III è stato notato in giro per le strade del centro storico e tutto fa credere che sia in città per la produzione hollywoodiana che ha iniziato a girare in questi giorni, “Under the stars”, della regista Michelle Danner, prodotto da Pia Patatian e scritto da Victoria Vinuesa, per un lavoro tutto al femminile, le cui star sono sinora tenute top secret.

Nonostante l’assoluto riserbo riguardante il cast di stelle impegnate nel film, la presenza di Andy Garcia non poteva passare inosservata. L’attore è arrivato ieri in un noto hotel del centro storico di Lecce dove dovrebbe alloggiare durante le riprese che si terranno tra Lecce, la marina di Casalabate, Otranto ma anche Campi Salentina. Quindi, dopo Alex Pettyfer, fotografato la settimana scorsa seduto a una panchina della villa comunale di Lecce, “cade” un altro dei segreti che avvolgono il super cast presente nel Salento, che certamente attirerà curiosi e appassionati di cinema. Tanto più che il cast non è ancora completo: rimane infatti da svelare chi sarà la protagonista femminile del film, che si preannuncia un altro nome di grande peso.

Di certo per ora c’è che questa commedia romantica vede tra i suoi protagonisti anche Chiara Iezzi, la cantante, celebre metà del duo Paola e Chiara, che sta conoscendo una nuova popolarità da attrice grazie alla recente partecipazione alla serie TV “Mare Fuori”.

Le firme italiane alla produzione del film sono quelle del produttore romano Giangi Foschini (Gika Productions) e dei pugliesi di Brandos Film (Deborha Brandonisio e Leo De Matteis) che, con l’appoggio dell’Apulia Film Commission, sono riusciti a portare in Puglia questa produzione con tutte le carte in regola per spopolare a livello internazionale, potendo anche contare sulla partnership con uno dei più importanti distributori Hollywoodiani, “Arclight Films”.



Gli altri film in lavorazione in Puglia

La pellicola girata nel Salento conferma, se mai ce ne fosse bisogno, il lungo momento magico per il cinema Made in Puglia. Delle scorse settimane, infatti, le notizie sull’altra produzione americana impegnata sul territorio per le riprese di “Stolen girl” un thriller diretto da James Kent e scritto da Rebecca Pollock e Kas Graham, ispirato ad una storia vera. Il film avrà per protagonisti due attori di prestigio come Scott Eastwood, figlio dell'attore (e regista) americano Clint Eastwood, e Kate Beckinsale attrice inglese protagonista di Pearl Harbor e Total Recall - Atto di forza (2012). Al momento sembra che la lavorazione del film abbia subito uno stop per motivi legati alla produzione. Le troupe in ogni caso non si faranno desiderare visto che solo in questo inizio 2024, come ha comunicato qualche giorno fa Apulia Film Commission, l’Apulia Film Fund ha visto la partecipazione di ben 109 produzioni audiovisive, in cui sono contemplate tutte e cinque le categorie di opere finanziabili per una richiesta complessiva di contributo pari a 18 milioni e mezzo di euro. E molte sono internazionali.