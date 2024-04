Cinema, "Under The Stars": le scene della commedia romantica americana girate anche in Villa comunale

Il Salento protagonista di una importante produzione cinematografica. Sono iniziate a Lecce le riprese del film "Under the Stars" le cui scene saranno girate tra Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto.

Tra i protagonisti anche Alex Pettyfer, regista e modello britannico fotografato nel pomeriggio di oggi - 4 aprile - in villa comunale a Lecce durante le riprese di alcune scene del film. I nomi di altri attori di Hollywood saranno svelati nei prossimi giorni.

Il film vede anche la partecipazione dell’italiana Chiara Iezzi, che torna a immergersi nel mondo del cinema dopo il successo della serie “Mare Fuori”, dove ha vestito i panni della mamma di Giulia (Clara Soccini).

La regia

Il film è firmato da due donne, la regista Michelle Danner e la produttrice Pia Patatian, entrambe americane, che hanno scelto la Puglia per il loro nuovo film. La sceneggiatrice è Victoria Vinuesa, scrittrice di "See you in Venus - Ci vediamo su Venere".

Insieme a loro anche il produttore italiano Giangi Foschini e i suoi soci pugliesi della Brandos Film, società di produzione cinematografica pugliese, che cureranno la produzione esecutiva della commedia romantica americana.