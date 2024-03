Cinema, il figlio di Clint Eastwood in Puglia per le riprese del thriller "Stolen girl"

La Puglia protagonista sul grande schermo. Questa volta la regione farà da a "Stolen girl” il prossimo film diretto da James Kent e scritto da Rebecca Pollock e Kas Graham, ispirato ad una storia vera. Un thriller che avrà per protagonisti due attori di prestigio come Scott Eastwood, figlio dell'attore americano Clint Eastwood, e Kate Beckinsale attrice inglese protagonista di Pearl Harbor e Total Recall - Atto di forza (2012).

La trama

Ohio, 1993. Amina, la figlia di 6 anni di Maureen, viene portata fuori dal paese dalsuo ex marito, Karim. Dopo anni di infruttuosi tentativi di ritrovarla, Maureen viene reclutata da Robeson, un recupera- bambini che le promette aiuto nella ricerca di Amina ma in cambio lei dovrà lavorare per lui. Alla fine, Maureen riesce a rintracciare Karim fino a Beirut, dove rapisce la figlia undicenne.



Ma le apparenze ingannano; non solo scopre che riportare Amina potrebbe mettere a rischio tutte le loro vite, ma, in un grande confronto emotivo, Maureen si rende contoche sua figlia ha una vita felice a Beirut e desidera restare con suo padre.

Il film

Così, con ciòche ha desiderato per anni finalmente a portata di mano, Maureen si ritrova davanti alla decisione più difficile della sua vita.

Le riprese, che partiranno nei prossimi giorni e dureranno sei settimane, saranno effettuate fra Bari, Taranto e il basso Salento. La Puglia è stata scelta da ILBE, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi che ha chiuso un accordo con Voltage, società di produzione e distribuzione cinematografica, fondata nel 2005 dal Premio Oscar Nicolas Chartier, nonché una delle più importanti società di produzione e distribuzione di Hollywood, per la produzione del thriller.