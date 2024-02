Bari, torna il Bif&st dal 16 marzo, tra gli ospiti Garrone e Favino

La prima uscita pubblica di Matteo Garrone dopo gli Oscar, otto film in anteprima mondiale, 12 pellicole in concorso nel "panorama internazionale" (per tre premi), un tributo a Marco Bellocchio e i quattro principali teatri della città coinvolti. In totale, oltre 130 eventi in otto giorni tra proiezioni, lezioni di cinema, incontri e conferenze. È stata presentata oggi, nel teatro Piccinni di Bari, la quindicesima edizione del Bif&st, il Bari international film festival, che si svolgerà dal 16 al 23 marzo prossimi con la direzione del suo ideatore, Felice Laudadio.

«Il Bif&st - ha detto Laudadio - ormai è diventato un must, e chi viene a Bari per la prima volta poi vuole tornarci sempre. In questi anni giornalisti, attori e registi stranieri hanno conosciuto questa città, sono rimasti a bocca aperta per la bellezza del teatro Petruzzelli e non vedono l'ora di ritornare.

Gli ospiti

Per mettere a punto questo programma abbiamo lavorato intensamente tra Roma e Bari, abbiamo ricevuto tantissimi film dai produttori di tutto il mondo e abbiamo ancora due pellicole da scegliere tra le anteprime internazionali».

Tra gli ospiti più attesi, il 17 marzo ci sarà Matteo Garrone, vincitore del premio Ennio Morricone per le musiche del film Io Capitano, candidato agli Oscar come migliore film straniero e alla prima uscita pubblica dopo la cerimonia dell'Academy a Los Angeles. Il 23 marzo toccherà invece a Pierfrancesco Favino, premio Vittorio Gassman per Comandante di Edoardo De Angelis, che colloquierà con il pubblico del Teatro Petruzzelli dopo la proiezione del film. Il 18 marzo, sempre al Petruzzelli, ci sarà la proiezione di C'è ancora domani con Paola Cortellesi. Il teatro Kursaal Santalucia sarà invece il palcoscenico della retrospettiva 'La storia, la memoria. Tributo a Marco Bellocchio', selezione dei 16 lavori del regista emiliano scelti in prima persona da Bellocchio. Il regista, a Bari per tutta la durata del festival, discuterà della sua carriera insieme a varie personalità del cinema e della cultura. "E qui inizierà a scrivere il suo prossimo film", ha rilevato Laudadio. Le riprese cominceranno a settembre.