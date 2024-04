​Amazon Dinner club, in città Cracco, Papaleo, De Sica e Fanelli per le riprese della nuova stagione

Brindisi è una delle tappe della terza stagione del programma “Dinner club“ che andrà in onda su Prime Video, un diario di viaggio culinario in compagnia dello chef stellato Carlo Cracco e di attori famosi che in questa edizione sono Christian De Sica, Rocco Papaleo ed Emanuela Fanelli. Proprio loro sono stati visti venerdì scorso sul lungomare di Brindisi e sulla scalinata Virgilio ai piedi delle antiche colonne romane, mentre erano impegnati con le riprese televisive dell’acclamato programma Amazon. Christian De Sica, inoltre, ha pubblicato sul proprio profilo facebook una foto sul lungomare con le inconfondibili palme, in compagnia di una parte della troupe, e nel testo ha scritto “Brindisi. Oggi fine delle riprese”.

In realtà le location del programma rimangono segrete fino all’ultimo momento, ma il noto attore romano si è fatto scappare questa anticipazione, suscitando grande curiosità. Dalle indiscrezioni pare che il filo conduttore del viaggio di questa terza edizione sia l’antica Via Appia, ecco perché in Dinner Club non poteva mancare Brindisi, destinazione finale della Regina Viarum.

Qui terminava il tracciato di quella che è l’opera più innovativa di ingegneria civile del mondo antico e i viaggiatori che dalla capitale dell’impero romano giungevano nel porto di Brindisi, erano pronti a salpare verso le rotte commerciali della Grecia e dell'Oriente.

Gli ospiti

Probabilmente avrà simulato questo Carlo Cracco in compagnia dei tre attori comici, seduti sulla sommità della scalinata Virgilio in compagnia di un’umile valigia di altri tempi, così come ritratti nello scatto pubblicato su facebook dal brindisino Galiano Lombardi. Infatti durante l’arco delle riprese era interdetto il passaggio anche ai pedoni, sia sul lungomare Regina Margherita che su via Colonne. Terminata la mattinata di lavoro, a quanto pare in anticipo rispetto alla tabella di marcia, la troupe, circa 40 persone inclusi Cracco e Papaleo, si è trattenuta a pranzare sul lungomare presso la Pescheria del Porto. De Sica e l’attrice Emanuela Fanelli sono dovuti ripartire subito.

Gli ospiti del ristorante brindisino hanno voluto assaggiare qualcosa di tipico e a base di pesce come l’impepata di cozze, rimanendone soddisfatti.

È stata una piacevole sorpresa per i gestori del locale che hanno voluto fare una foto ricordo. Pochi giorni fa gli stessi protagonisti sono stati visti a Benevento, altro capoluogo strategico dell’antica Via Appia. Nelle edizioni precedenti il gruppo di attori insieme allo chef Cracco si ritrovava a Milano in un’antica dimora del FAI per una cena da preparare seduta stante. Ad ogni puntata uno dei divi del cinema italiano era alle prese con la creazione dei piatti da far assaggiare ai colleghi, supportato dal cuoco stellato. Ogni cena era dedicata alla tradizione culinaria di una regione italiana ed è per questo che nell’arco della puntata, si alternavano le immagini del viaggio che precedentemente Cracco aveva fatto in compagnia dell’attore cuoco per una sera.

Viene da pensare che in questa nuova e terza stagione la dinamica possa essere cambiata, essendo tutti gli attori commensali in viaggio in contemporanea. Oltre ai 3 nuovi protagonisti nell’arco della cena saranno presenti due soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese direttamente dalla seconda edizione e Sabrina Ferilli che dalla prima stagione è ospite fisso.

Una puntata era stata già dedicata alla Puglia insieme alla Basilicata.

Nella prima stagione infatti Luciana Littizzetto si era fatta condurre da Carlo Cracco a Monopoli, Conversano ed Altamura a scoprire l’arte del pesce, del formaggio e del pane. Resta da vedere quali saranno i piatti e i luoghi della terza stagione, una cosa è certa: Brindisi c’è! Non si sa ancora quando il programma prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios sarà in streaming su Prime Video e in altri 240 paesi e territori del mondo, probabilmente quando ciò accadrà la Via Appia potrebbe essere diventata patrimonio dell’umanità, riconoscimento Unesco che tutti ci auguriamo.