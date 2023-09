Incidente nel porto di Bari, camionista schiacciato da un camion: è grave

È stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari l’uomo, di 55 anni, che ieri (venerdì 22 settembre) è rimasto vittima di un incidente al porto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, un camionista, si trovava nell’area commerciale dello scalo portuale barese quando, mentre effettuava delle operazioni di manutenzione al proprio mezzo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello del tir.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, allertato nell’immediatezza il 118, il 55enne è stato portato al pronto soccorso del locale nosocomio, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte della polizia di frontiera per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.