Schiacciato da autocisterna, morto un uomo di 50 anni a Laterza

Un uomo di 50 anni è morto a Laterza, in provincia di Taranto, dopo essere rimasto schiacciato dalla sua autocisterna davanti al garage della sua abitazione.

A quanto si è appreso, il malcapitato ha portato il mezzo all'esterno del box lasciandolo in salita con il motore acceso. È poi sceso per chiudere la serranda ma probabilmente non ha tirato a sufficienza il freno a mano e l'autobotte ha preso velocità, schiacciandolo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, alla Polizia locale e ai vigili del fuoco, sono intervenuti il medico legale e gli ispettori dello Spesal-Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl in quanto l'accaduto è comunque classificato come incidente sul lavoro. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri.