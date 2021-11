Travolto da un'auto: muore un camionista di Francavilla Fontana

Un uomo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, da oltre dieci anni trasferitosi in Lombardia, è deceduto lunedì sera a seguito delle gravissime ferite riportate dopo che era stato travolto sabato sera, nei pressi dell’abitazione del fratello, da un giovane automobilista risultato poi positivo all’etilometro. Il gravissimo incidente si è verificato sabato, a Treviglio, attorno alla mezzanotte. Francesco Fanelli, 56 anni, stava scaricando della merce dalla sua auto, una Hunday, quando è stato improvvisamente travolto dal giovane che era alla guida dell’altra auto in via Mantegna. Fanelli, che si trovava in quel momento tra la propria vettura e il muro di recinzione dell’abitazione, è rimasto così schiacciato. Non ha avuto vie di scampo.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi il fratello. Trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è giunto in condizioni gravissime per il grave trauma cranico provocato dall’investimento. I medici hanno tentato di salvargli la vita ma lunedì sera è spirato. I familiari hanno donato gli organi. Il funerale sarà celebrato domani alle 14 nel suo nuovo paese dove si era trasferito.