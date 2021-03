Si cappotta nelle campagne mentre va al lavoro: camionista resta incastrato fra le lamiere

Ancora un incidente lungo la strada provinciale Nardò-Avetrana, nel Salento, nel tratto che collega Porto Cesareo alla frazione neretina di Boncore. E si è temuto il peggio, questa mattina intorno alle 7.30, per l'autista di un camion rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo, che trasportava un "bobcat", cioè un piccolo escavatore utilizzato per i movimenti terra e gli scavi. L'uomo, con ogni probabilità, avrebbe urtato il cordolo esterno che delemita la carreggiata: il camion avrebbe così preso a sbandare finendo cappottato.

I soccorritori del 118, giunti sul luogo dell'incidente - la provinciale 359, già teatro negli anni di centinaia di sinistri stradali, purtroppo anche fatali - hanno temuto il peggio, ma ricontrato poi che il conducente del camion era stato “protetto” dalla cabina del camion, anziché restarne schiacciato.

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno impiegato diverse ore per liberare l'uomo. E’ stato necessario l’invio dell’autogru da Lecce per risollevare poi il veicolo dalle campagne. Il camionista, accompagnato all'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, non avrebbe riportato ferite gravi.