Lecce, monumenti e vicoli trasformati in bagni "pubblici"

Quando scappa, scappa. E Lecce si trasforma in un bagno a cielo aperto. E lo scatto social è dietro l'angolo. Due giorni fa è accaduto che una donna, nei pressi della Chiesa delle Scalze nel centro storico, si sia accovacciata dietro un'auto e come se nulla fosse abbia espletato i propri bisogni fisiologici in strada, alla luce del sole. Incurante dei presenti.

Questa mattina - 26 aprile - invece, a scambiare le strade cittadine per un bagno decisamente poco "chimico" sia stato un "residente" del monumento dei caduti in Piazza Italia a pochi passi da Porta San Biagio. L'uomo, si è accovacciato dietro una delle statue della piazza, per "liberarsi". Anche in questa occasione in pieno giorno e davanti a tantissime persone, famiglie con bambini comprese, che vista la giornata di sole hanno scelto di fare una passeggiata in centro.

Qualcuno ha anche avvisato la polizia locale di quanto stesse avvenendo, ormai stanco del degrado in cui versa piazza Italia.