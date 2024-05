Udinese-Napoli 1-1, il Lecce resta a +7 dai friulani a tre giornate dal termine

Salvezza a un passo per il Lecce dopo il posticipo Udinese-Napoli terminato 1-1. L'Udinese infatti ha racimolato solo un punto con il Napoli e di conseguenza rimane a -7 dai salentini, in attesa dello scontro diretto di lunedì che potrebbe regalare la salvezza anticipata alla squadra di Luca Gotti. L'Udinese, da par suo, tiene viva la speranza salvezza grazie al primo gol stagionale di Success che riacciuffa il pari a tempo scaduto. Il Napoli spreca l'ennesima occasione stagionale dopo essere andato meritatamente in vantaggio e aver più volte sfiorato il colpo decisivo. Per i padroni di casa inizia il trittico terribile con Lecce, Empoli e Frosinone da cui dipenderà la permanenza in serie A. Il Lecce, invece, se la vedrà, dopo l'Udinese, con l'Atalanta in casa e chiuderà a Napoli. Classifica a tre giornate dalla fine: Lecce 37; Verona 34; Cagliari 33; Frosinone, Empoli 32; Udinese 30; Sassuolo 29; Salernitana 15.