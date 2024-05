L'ex del Lecce Hjulmand campione del Portogallo con lo Sporting Lisbona

Dalla salvezza in serie A conquistata con il Lecce il 28 maggio 2023 allo scudetto del Portogallo vinto ieri con lo Sporting Lisbona. In meno di un anno, Morten Hjulmand è salito alla ribalta del calcio internazionale per aver contribuito ai successi della sua squadra di appartenenza. L'ex capitano del Lecce, è stato tra i principali artefici della vittoria dello scudetto numero 20 dello Sporting Lisbona con 29 presenze, 3 gol e 2 assist. Arrivato a Lisbona nell'agosto del 2023 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, il centrocampista danese ha impiegato pochissime settimane a conquistare la fiducia dei "leoni biancoverdi". Merito suo, merito del club e senza dubbio anche merito di chi, il 16 gennaio 2021, lo convinse a firmare per il Lecce prelevandolo per soli 170 mila euro dagli austriaci dell'Admira Wacker. Ovvero, Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del club salentino.

Che sia un vincente lo dimostrano i numeri: dal suo arrivo al Lecce fino al trasferimento allo Sporting Hjulmand ha vinto un campionato di serie B, ha conquistato una salvezza in serie a dopodiché ha vinto lo scudetto del Portogallo.

A 24 anni è solo all'inizio di una carriera che si prospetta ricca di successi.