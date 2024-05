Quattro candidati sindaco, 22 liste e un esercito di oltre 700 aspiranti a una poltrona in consiglio comunale. In vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno a Lecce, è già conto alla rovescia per la presentazione degli elenchi a 32 nomi a sostegno degli aspiranti sindaci a Palazzo Carafa. Le date cerchiate in rosso sul calendario da partiti, movimenti civici e coalizioni sono quelle del 10 e 11 maggio. A partire da venerdì ed entro sabato a mezzogiorno Carlo Salvemini, Adriana Poli Bortone, Alberto Siculella e Agostino Ciucci dovranno, infatti, depositare in prefettura il documento formale di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, presentando gli elenchi delle liste a sostegno. Un mosaico di nomi che tra amministratori uscenti, volti noti della politica locale e new entry di fatto è già composto. Tra simboli di partito e civiche, in tutto 9 liste di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente. Dieci gli elenchi di candidati per il centrodestra a sostegno della già senatrice e consigliere comunale uscente. E altre tre civiche a tirare la volata ai due outsider di questa tornata elettorale: due liste per Siculella, una per Ciucci.

APPROFONDIMENTI REGIONE Big e new entry: i candidati alle Europee al Sud. La Puglia termometro dei partiti VIDEO Salvemini, conferenza stampa di fine mandato LECCE Salvemini traccia il bilancio del suo mandato: «Ecco la mia eredità» REGIONE Giuseppe Conte: «Segnali da Emiliano, ma dobbiamo porre nuove basi. Autonomia, uno scempio»

Centrosinistra, nove liste in campo per Salvemini

Le prossime ore saranno decisive per completare gli assetti e piazzare le ultime pedine sullo scacchiere ma la sfida tra aspiranti consiglieri è già partita. E come si diceva la coalizione progressista- Pd e Movimento 5 Stelle insieme a Sinistra Italiana, Azione, Socialisti e movimenti civici che fanno riferimento agli assessori regionali Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo, schiererà sulla linea dello start 9 liste. A partire da Lecce Città Pubblica, elenco di riferimento di Salvemini che vede in campo assessori e consiglieri comunali uscenti. A partire da Fabiana Cicirillo, attuale delegata alla Cultura dell’Esecutivo comunale, dall’assessora al Welfare, Silvia Miglietta e dai consiglieri in carica Ernesto Mola e Sergio Della Giorgia. In quota Lecce Città Pubblica, invece, ricandidatura certa per l’attuale assessore al Welfare, Silvia Miglietta e per i consiglieri Gabriele Molendini e Natalia Mariano Mariano. Tra le new entry da registrare la candidatura nella civica di Salvemini di Maurizio Buccarella, ex deputato M5s poi passato al Gruppo Misto. In fase di completamento in queste ore anche la lista del il Partito Democratico. E ricandidatura certa per il vicesindaco, Sergio Signore e l’assessore al Turismo, Paolo Foresio. Riconferma in lista anche per i componenti dell’attuale gruppo consiliare: dal capogruppo Antonio Rotundo alle consigliere Paola Povero e Lidia Faggiano. E poi il consigliere Marco Giannotta. In campo anche i Cinquestelle. E in testa all’elenco degli aspiranti pentastellati al Consiglio comunale due figure di peso del Movimento: il consigliere uscente e ricandidato, Arturo Baglivo e l’ex deputato, Diego De Lorenzis. Capolista per “Lecce Città Giusta” che tiene insieme Sinistra Italiana, Partito Socialista, Verdi e di Progetto Civitas, il consigliere comunale uscente e già sfidante di Salvemini alle primarie di novembre, Pierpaolo Patti.

Delli Noci cala il poker di civiche

E ancora, un poker di civiche per Delli Noci e un lista in più rispetto alla terna messa in campo dall’assessore regionale a sostegno di Salvemini nella tornata elettorale del 2019. Ricandidati al consiglio con “Noi per Lecce” gli attuali consiglieri Gianluca Borgia e Andrea Fiore. E ricandidatura già confermata anche per l’assessore ai Tributi, Christian Gnoni eletto nella civica “Coscienza civica”. Stessa lista di riferimento di Delli Noci nella quale nel 2019 erano stati eletti i consiglieri, Giulio Mele, Alessandro Costantini e Antonio De Matteis. Tutti e tre ora pronti a scendere in campo nuovamente con la stessa lista. Con Sveglia Lecce - terza civica di riferimento dell’assessore - tornerà a giocarsi la partita da protagonista l’attuale assessore alla Mobilità, Marco De Matteis. Ricandidati anche i consiglieri Giovanni Occhineri ed Emanuela Orlando. In campo con “Avanti” - la quarta civica esordiente - Enza Corvaglia, direttrice della società partecipata della Provincia, Salento Energia e Mattia Esposito, presidente della cooperativa sociale Emmanuel. Per i civici di “Per la Puglia” dell’assessore regionale, Leo insieme ad Azione, Italia Viva e +Europa, infine, candidato la coordinatrice di +Europa, Claudia Stomeo e Massimo Toma per Italia Viva.

Centrodestra, dieci liste per Adriana Poli Bortone

Sul fronte opposto, dalle parti del centrodestra una decade di liste per la già senatrice e un esercito di oltre 300 candidati. A partire dalla lista del sindaco porterà in dote il simbolo di Io Sud e vedrà in campo il consigliere uscente Gianpaolo Scorrano, il già consigliere comunale e coordinatore provinciale di Andare Oltre, Massimo Fragola in rappresentanza del movimento che fa riferimento al sindaco di Nardò Pippi Mellone. E ancora, il già sentore Fabrizio Camilli ed Egidio Personè. In quota Fratelli d’Italia ricandidatura certa per il capogruppo a Palazzo Carafa, Roberto Giordano Anguilla e per Ronzino Tramacere. Ma anche per Andrea Pasquino che nel 2019 fu eletto con la lista “Congedo sindaco”. Per Forza Italia in campo l’uscente Luciano Battista. Ma nella lista degli azzurri sono già candidati l’ex assessore comunale Paolo Cairo e l’ex consigliere Antonio Lamosa. La Lega punta sulla ricandidatura del consigliere uscente e già assessore, Severo Martini mentre per Prima Lecce - Andare Oltre, civica di riferimento del senatore del Carroccio, Roberto Marti, è in campo dopo la rottura con la maggioranza di Salvemini, Carlo Mignone, attuale presidente del Consiglio comunale. Candidati anche gli ex amministratori Laura Calò, Bernardo Monticelli Cuggiò, Giordana Guerrieri e Damiano D’Autilia. E ancora un ex consigliere comunale anche per “Tutta Lecce”, la civica coordinata dal già deputato Ugo Lisi, che tra i volti noti della politica locale ha scelto di puntare su Gigi Rizzo. Lista già pronta anche per il Movimento Regione Salento di Paolo Pagliaro. E candidatura certa per il segretario cittadino Giancarlo Capoccia e per il consigliere uscente, Gianmaria Greco. Asse Udc-Puglia Popolare per la lista che vedrà in campo il consigliere uscente Andrea Guido, dopo l’addio a Fratelli d’Italia, ma anche il consigliere comunale di Puglia popolare, Gigi Valente e il coordinatore provinciale centrista, Carmelo Isola. Della partita, seppure nelle vesti di coordinatore, anche il consigliere uscente Giorgio Pala con “Lecce Futura”. A completare il quadro delle liste per Poli Bortone, infine, la civica Voce Nazionale.

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA