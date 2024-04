Ferito durante la lite, rischia di perdere un occhio

Rischia di perdere un occhio un 50enne di Brindisi colpito al volto da un oggetto contundente. Alla base del ferimento ci sarebbe un litigio, avvenuto ieri sera in via Orazio Flacco, al quartiere Commenda, con una persona al momento rimasta ignota, ma ora ricercata dagli investigatori dei carabinieri, giunti poi sul posto per cercare di trovare notizie sull'aggressore o possibili testimoni.

Dettagli, inoltre, potrebbero rivelarsi importanti per le indagini grazie al contributo che potranno fornire alcune telecamere di videosorveglianza presenti lungo la zona del ferimento.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato al Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino” poco prima delle 20 con una vistosa ferita sul volto.

Grave ferita a un occhio

Preso in cura dai medici è stato immediatamente operato e subito dopo ricoverato in un reparto. Non sarebbe in pericolo di vita, ma il rischio più grave è proprio quello di perdere un occhio, colpito da un'arma bianca, forse un piccolo coltello, che nel corso di quella lite ha provocato una lesione di grave entità. Al momento, i militari non hanno ancora potuto ascoltare una versione integrale da parte della vittima che, a quanto pare, non “ricorda” da chi sarebbe stato colpito.