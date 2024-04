Happy Casa, vittoria amara contro Venezia. Addio alla serie A, Marino: «Dodici anni meravigliosi» Video

Una vittoria amara. L'Happy Casa Brindisi batte la Reyer Venezia 84 a 80 ma per effetto della vittoria di Treviso saluta la Lega di serie A1 di basket. Nel catino di casa, però, applausi e cori per la squadra brindisina con i tifosi che a fine match intonano il coro "Torneremo in serie A". Il presidente Marino ha ricordato a fine match i "dodici anni meravigliosi".

L'ennesimo crocevia di questa travagliata stagione ha un retrogusto amarissimo. Contro la Reyer Venezia la Happy Casa Brindisi gioca la sua ultima partita casalinga del campionato avendo come unico obiettivo quello di vincere. E non sbaglia, ma è tutto inutile perché Treviso vince a Varese.

Domenica prossima a Brescia partita con verdetti ormai delineati. Oramai lo si sapeva da tempo: Brindisi non era più padrona del suo destino, e adesso dice ufficialmente addio alla serie A.