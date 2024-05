Nardò cade in casa con Agrigento: falsa partenza nei playout

Cominciano con una sconfitta gli spareggi per restare in serie A2 del Nardò. Agrigento vince a Lecce per 68-61 e infligge un duro colpo ai granata di Dalmonte chiamati subito alla reazione nella prossima partita di mercoledì 8 maggio a Roma contro la Luiss. La salvezza passa dal gironcino playout a sei squadre: le prime due si salvano, le altre quattro retrocedono. Prima del match la situazione è la seguente (considerando i punti fatti in campionato nei rispettivi gruppi): Cento 30; Nardò 26; Chiusi 22; Luiss Roma 18; Agrigento, Latina 16. Nardò scende in campo sapendo della sconfitta di Cento (80-88 contro Latina). Agrigento parte benissimo e a metà primo quarto è 9-20 per i siciliani che, sia dal perimetro (5/8 da tre) che in penetrazione, hanno la meglio sulla difesa granata. A prendere per mano Nardò è Russ Smith che con due triple ricuce il gap. Le buone perfomance di Parravicini e Stewart (bravissimo a rimbalzo) mantengono il secondo quarto in equilibrio con Agrigento che gioca meglio di squadra (4 assist del play Meluzzi), muove velocemente la palla, costruisce e concretizza tiri aperti da tre (10/16 all'intervallo, 63%). Nardò chiude a -3 dopo i primi due quarti (39-42) perché Smith tocca quota 18 punti e la squadra di Dalmonte è sul pezzo. Il terzo quarto aumenta le difficoltà del Nardò che in attacco fa una fatica enorme a costruire l'azione, mentre in difesa soffre il gioco perimetrale di Agrigento che, dal canto suo, è in fiducia e continua martellare: Ambrosin tocca quota 20, Cohill va in doppia cifra, il pivot Polakovich aggiorna a 12 i rimbalzi catturati (alla fine saranno 14, di cui 5 offensivi), il massimo vantaggio dei siciliani torna a +11.

Nardò prova a compattarsi nell'ultimo quarto, la voglia di reagire c'è, la reazione porta al -3 con i 29 punti di Smith e con poco più di tre minuti ancora da giocare. Aumentano le palle perse d'ambo le parti. Agrigento tiene, anche con i 27 punti totali di Ambrosin. Nardò non riesce a liberare i suoi tiratori e i playout granata cominciano con una sconfitta per 61-68. In classifica Nardò resta a+4 su Chiusi che deve ancora giocare, Agrigento aggancia Luiss Roma a quota 18. La strada per la salvezza resta in salita.