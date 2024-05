Lecce, non sarà oggi la festa per la salvezza. Ma la società prepara il bus scoperto. Tutti i dettagli

Non sarà oggi la festa per la salvezza del Lecce in Serie A. La partita contro l'Udinese, ormai "inutile" ai fini dell'obiettivo stagionale dei giallorossi - aritmeticamente salvi dopo la sconfitta del Cagliari sabato sera -, vedrà l'abbraccio tra i tifosi e la squadra, ma nulla di organizzato. Alla fine del match, probabilmente, la squadra effettuerà un giro di campo per ringraziare la tifoseria del supporto nel corso della stagione.

La festa vera e propria, però, dovrebbe essere sabato prossimo, subito dopo il match contro l'Atalanta al Via del Mare. Il club giallorosso pensa a un pullman scoperto che dovrebbe effettuare il giro del centro storico.