Il gol non ha età: a segno a 86 anni nel Salento. Il video

Ha 86 anni Giovanni Cretì, classe 1938. E ieri ha segnato in Terza categoria pugliese, con la maglia del Castrignano dei Greci. Una storia, la sua, non del tutto nuova. Da sempre nel giro della piccola squadra salentina, ormai in pensione da diversi anni, è una colonna portante del club. E, così come già era accaduto in passato, gli è stato riservato un posto in squadra. La missione era proprio quella di giocare nell'ultimo match dell'anno. Ed è accaduto ieri, nella partita contro il Guagnano.

Il Guagnano ha vinto 2-1, ma allo scadere dei 90' Cretì appena entrato ha realizzato il gol. Per dimostrare che - certamente in un contesto semiserio - il gol non ha età. Lui, del resto, ha segnato in una partita ufficiale a 86 anni.