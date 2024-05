Lecce-Udinese diretta, festa giallorossa al Via del Mare (con un omaggio alle mamme). Diretta

Lecce-Udinese non sarà uno scontro salvezza. Per i giallorossi non sarà, anzi, nulla di più che una passerella. Vincere per blindare il 13esimo posto, ma con i postumi della festa salvezza, arrivata sabato sera con la sconfitta del Cagliari a Milano contro il Milan. I friulani di Fabio Cannavaro, invece, si giocano quasi tutto: in caso di sconfitta la permanenza in A diventerebbe decisamente complicata.

I giallorossi scenderanno in campo con i nomi delle mamme dei calciatori sulle spalle, per omaggiare la festa di ieri. E' un'iniziativa della Lega A a cui hanno aderito sette club.

Lecce-Udinese, formazioni ufficiali