Lecce, lupi sbranano alcuni animali in una tenuta

Strage di animali in una tenuta di San Cataldo (Lecce), ad aver agito stando alle ricostruzioni sarebbe stato un branco di lupi. A farne le spese 10 caprette e 8 daini, uccisi all'interno del Piccolo Ranch, sulla strada che dalla marina leccese porta all'oasi delle Cesine.

La situazione

La vicenda, con un video allegato, è stata oggetto di polemiche sui social. Ormai è accertata la presenza di lupi nel Salento. Di recente anche nelle zone più a sud della provincia sono stati segnalati attacchi notturni da parte degli animali che per cibarsi fanno strage di bestiame. Si invoca da più parti una soluzione, tra cui la cattura, sebbene sia complesso stabilire come e se intervenire.

Quanto accaduto al Piccolo Ranch, come si diceva, è stato oggetto di un filmato che ha documentato le condizioni in cui si trovavano gli animali sbranati, con il conseguente danno affettivo per chi li alleva, oltre che economico per le aziende agricole.

Sul ritorno del lupo in Salento vi sono studi di diverso genere, condotti dai ricercatori universitari. Per gli esperti il lupo ha un ruolo fondamentale negli ecosistemi, tuttavia si cerca una contromisura per evitare danni al bestiame. È risaputo che l'affascinante animale selvatico non è generalmente pericoloso per l'uomo.

Stando agli studi compiuti gli esemplari di lupo, allo stato attuale, si aggirano tra i 15 e i 20. La specie è soggetta al fenomeno della dispersione, in quanto vittima di continue uccisioni sulle strade. Gli esperti hanno sempre raccomandato di avere particolare cura dei propri animali domestici, non lasciandoli liberi nelle zone in cui è più probabile incontrare i predatori. Per lo più lungo i ilitorali.