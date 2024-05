Tra il Casarano e Fulvio Navone è solo un arrivederci

CASARANO Tempo di bilanci, di riflessione e di sguardi al futuro a Casarano. Archiviata la stagione agonistica con un quinto posto nella regular season e l'eliminazione nella semifinale play off (come era già accaduto nella stagione precedente), si attende ora di capire quali saranno le mosse per la prossima stagione. Il presidente Giampiero Maci aveva lasciato intendere nei giorni scorsi che nel corso di questa settimana si sarebbe tenuta una conferenza stampa per tirare, probabilmente, le somme dell'annata da poco terminata. Le ambizioni del Casarano calcio sono strettamente legate all'impegno del main sponsor Leo Shoes ed in questo senso bisognerà capire se sarà confermato o meno. Il patron Antonio Filograna Sergio nello scorso mese di aprile, in una intervista, sull’argomento aveva lasciato trasparire qualche dubbio. Pochi giorni fa, però, in occasione del saluto da parte del club manager Fulvio Navone, il noto imprenditore è sembrato molto più possibilista sulla continuazione del percorso con i colori casaranesi. In particolare, ha parlato di un "secondo tempo" ancora da giocare augurandosi che quello con l'ex bandiera rossazzurra "sia solo un arrivederci momentaneo. Avevi ed avevamo un grande desiderio - aveva scritto ancora rivolgendosi a Navone - un sogno nel cuore, purtroppo non siamo riusciti a soddisfarlo. Voglio pensare che questo sia stato solo il primo tempo della nostra partita. C’è ancora un secondo tempo da giocare con ancora più forza e spirito di sacrificio, perché quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e tu ne sai qualcosa". Se ci si dovesse basare su queste parole, la sensazione che Filograna sia fortemente motivato a continuare e a raggiungere l'obiettivo del ritorno in Lega Pro. Del resto, l'amore del patron per il Casarano non è in discussione e il primo tifoso ad essere deluso del campionato disputato è sicuramente lui. Comunque, in tal senso, qualcosa potrebbe già emergere al prossimo incontro che Maci indirà con ogni probabilità a breve. Si registrano anche voci circa l'ipotesi che il Settore Giovanile del Casarano possa essere affidato alla gestione dell'ex calciatore Fabrizio Miccoli.

