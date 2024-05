Alle 20.30 Ternana-Bari, biancorossi senza più alibi: tutto o niente

BARI Vivere o morire, questa volta più che mai. Ternana-Bari è questo, lo è per i biancorossi ma anche per gli umbri. Allo stadio Libero Liberati andrà in scena la gara di ritorno dei play-out e si riparte dall’1-1 maturato allo stadio San Nicola, con le reti di Nasti e Pereiro. Cosa aspettarsi dalle scelte tattiche? Per il Bari nelle ultime giorni ci sono state prove di 3-5-2. Se prima era un’ipotesi, ora può diventare realtà. Le strade tattiche sono due per lo staff tecnico del Bari. Una è quella con la difesa a tre, che prevederebbe Pucino come terzo, insieme a Di Cesare e Vicari con Dorval e Ricci come quinti. Pronto a tornare, quindi, da titolare- in caso di difesa- a tre anche Dorval da titolare, nonostante un ritardo in allenamento nella giornata di domenica. Situazione che però è rientrata con un richiamo da parte di spogliatoio e dirigenza. L’altra ipotesi tattica è il 4-3-2-1 con Acampora e Sibilli alle spalle di Nasti. Bisognerà capire se l'intenzione è quella di giocare a specchio con la Ternana oppure se mantenere la propria identità e quindi la difesa a quattro che fino a questo momento ha caratterizzato la gestione Giampaolo.

L’obiettivo è individuare, però, prima gli undici affidabili. Uno dei ragionamenti che si farà è quello legato alla tenuta mentale di chi scenderà in campo: chi dimostrerà in queste ore di tenerci alla causa, giocherà. Sarà anche l’aspetto contrattuale ad entrare in gioco: chi ha un contratto ha sicuramente più chances rispetto a chi è in prestito e soprattutto ha dimostrato di essere con la testa altrove. I due casi più eclatanti sono quelli di Puscas e Kallon, almeno in riferimento all’ultima partita. Tante variabili incideranno in un momento in cui scegliere l’undici giusto è la cosa più importante, a prescindere da moduli e schieramenti di gioco che passano in secondo piano se non si ha l’atteggiamento giusto. Dall’altra parte, conferma in blocco per Roberto Breda che riparte dalla squadra che ha fatto molto bene soprattutto nel primo tempo del San Nicola.

E quindi: Iannarilli tra i pali, Casasola, Lucchesi e Dalle Mura in difesa. Favasuli e Carboni sulle fasce con Amatucci e Luperini al fianco di Faticanti. In avanti tutto ruota attorno a Pereiro, l’uomo più tecnico della squadra con Di Stefano al suo fianco. Dovrebbe essere ancora panchina per Dionisi e Raimondo. È vietato sbagliare. Non c'è più possibilità di rimandare. Si può solo evitare quello che sarebbe un autentico dramma sportivo per una città intera, non soltanto a livello societario ma a livello sociale. Solo il successo, con qualsiasi risultato (a norma di regolamento, ndr), può scongiurare l'incubo retrocessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA