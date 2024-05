Gian Piero Gasperini, frecciatina alle big: «Abbiamo vinto senza debiti. Come noi anche Lecce e Bologna»

Si può vincere senza debiti. E vincere non ti rende migliore di chi non lo fa. Musica e parole di Gian Piero Gasperini, da ieri sera vincente. E il manifesta programmatico della propria idea di calcio arriva nella notte in cui Gasp ha conquistato l'Europa League con l'Atalanta, contro il Bayer Leverkusen (3-0).

Le parole di Gasp

«Non credo che adesso io sia migliore rispetto a prima della partita. La vittoria dell’Atalanta ha un certo valore perché è fatta in un certo modo, non abbiamo vinto facendo debiti», ha detto intervistato dalla Rai. Poi l'elogio delle società che hanno fatto bene: «Non ci sono solo i titoli, quest’anno per esempio ha vinto anche il Bologna per il campionato che ha fatto, hanno vinto il Verona e il Lecce che si sono salvati». Gasp ci ha pensato nella notte in cui è diventato vincente.