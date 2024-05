Lecce, botte in piazzetta Alleanza: volano tavolini e sedie. Il video

Rissa in piazzetta Alleanza a Lecce (nei pressi di Piazza Mazzini) all'ora di pranzo. Sono volati tavolini e sedie: per fortuna nessun ferito grave, ma tanta paura. Non è chiara la dinamica, che ora sarà al vaglio delle forze dell'ordine per ricostruire l'episodio. Intanto nelle chat di Whatsapp in città circola un video (riportato di seguito).

Sarebbe nato tutto da una persona che avrebbe attraversato i tavolini del bar con uno scooter. Da lì, poi, la rissa. Paura per i residenti della zona e per i tanti in pausa pranzo al bar.