Taranto Calcio, ora la priorità è l’iscrizione alla serie C

TARANTO Riflessioni in corso: non trapela nulla per conto del presidente Giove, né dei suoi più fidi collaboratori. Ma è un Taranto che, a prescindere dal silenzio (apparente), lavora sottotraccia per non farsi trovare impreparato in vista del 4 giugno quando, presso gli uffici della Lega Pro a Firenze, dovrà essere consegnata la documentazione relativa all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Verso la risoluzione la questione stadio (convenzione con il Comune per l’utilizzo dello Iacovone, poi si vedrà in base alla data d’inizio dei lavori di restyling), rimangono da sistemare i criteri economico-finanziari (pendenze eventuali maturate entro il 30 aprile e fideiussione). Si pensa, seppur sommariamente, anche alle questioni di natura tecnica. Ed è qui che, nel corso di queste ore, si sta verificando una sorta di anomalia. La pausa di riflessione decisa da Capuano, in teoria, volgerebbe al termine quest’oggi, ma in calendario non vi sono incontri con la società: quest’ultima parte dal presupposto che, in essere, vi è un contratto fino al 2026 e, di riflesso, non ha fretta nel determinare i programmi tecnici. Da qui la decisione di dare priorità al capitolo iscrizione. Capuano, invece, resta in attesa di un confronto perché è chiaro che, in caso di ridimensionamento del progetto, le strade potrebbero separarsi. In sintesi: un contratto c’è, ma la certezza che il tecnico continui ad allenare in riva allo Ionio…no. E se andasse via, il Taranto sarebbe obbligato a guardarsi intorno consapevole che l’eredità da raccogliere (secondo posto nel raggruppamento C di Serie C) è pesante.

La società, a tal proposito, starebbe pensando nuovamente alla figura di un direttore sportivo (nel corso di quest’anno svolta dallo stesso Capuano) a cui spetterebbe poi il compito di valutare l’organico attuale e di affidarsi a un nuovo allenatore. Sono circolati diversi nomi nel corso dell’ultimo periodo, su tutti quello di Fabrizio Lucchesi, ex Pisa e Monterosi, ma al momento si tratterebbe soltanto di sondaggi e nulla più. Sondaggi che, tuttavia, seguirebbero un comune denominatore: profilo d’esperienza o, in alternativa, che conosca bene la piazza e le esigenze della stessa. In ogni caso, rimangono in standby anche i destini dei calciatori. Alcuni, con Capuano, hanno over performato, altri sono stati collocati ai margini: questi ultimi, nell’eventualità di un cambio in panchina, potrebbero essere rivalutati. È il caso di De Santis e Crecco che rientreranno dai prestiti rispettivi (Fermana e Latina) dopo essere finiti fuori dal progetto. Di quelli in scadenza, ad esempio, difficile una permanenza di Vannucchi, corteggiato da Reggiana e Modena, oppure di Luciani (possibile destinazione in Emilia-Romagna). Tra i calciatori attualmente a lunga scadenza, invece, sembrano pronti al grande salto Ferrara ed Enrici, mentre Kanoute e Bifulco potrebbero salutare dinanzi a una buona offerta: ultimi tre mesi in ombra per il senegalese, annata quasi tutta da dimenticare per il fantasista campano, troppo discontinuo e mancato spesso nelle grandi occasioni nonostante un discreto numero di bonus tra gol e assist. Non sembrano esservi, a oggi, infine, i presupposti per gli eventuali prolungamenti di Panico, Papaserio, Fiorani e Fabbro, tutti in scadenza tra poco più di un mese. Di quelli a Taranto in prestito, il club rossoblù ha dalla sua il diritto di riscatto verso Zonta e Miceli, attualmente di proprietà di Vicenza e Turris, nonché due dei profili chiave di una squadra che, sul campo, ha collezionato il secondo posto.

