La via del commercio resta quella prediletta dai Comuni per urbanizzare le periferie, anche a Lecce. Lo testimonia l’evoluzione che sta riguardando - tra gli altri - viale della Repubblica, asse di confine tra i quartieri San Pio e Borgo Pace. Non grandi impianti sportivi. Non centri ricreativi. E nemmeno locali serali o arene per concerti, come pure in tanti chiedono.

La riqualificazione

Oggetto di parziale riqualificazione verde tra il 2011 e il 2012 e di recente impreziosita da una lunga pista ciclabile, viale della Repubblica sta riacquistando in maniera più ampia ed espansiva i connotati persi tra la fine degli anni ’90 e il 2010 quando, tra qualche negozio di alimentari e lo storico asilo “Rosa Luxemburg”, ospitava anche una concessionaria d’auto e la manifattura tabacchi di British american Tobacco, polmone produttivo intorno al quale l’intera area fu strutturata sin dagli anni ’70, anche in termini residenziali.

Tra qualche opera edilizia incompiuta e residui di incuria, qualcosa sta tornando a far luce su questa porzione di città. E non si tratta solo dei lampioni, che pure sono raddoppiati. Sono tornati gli operai. E sono riapparse pure decine di commessi, perché nuove insegne sono state autorizzate e accese. Al posto dell’ex Bat, svuotata e rimasta chiusa per 13 anni, da fine 2023 è arrivato il leader dell’e-commerce, Deghi spa, che attualmente vi impiega 60 persone. Il vecchio compendio immobiliare costruito dalla multinazionale del tabacco è in via di riqualificazione. Per ora, la società di Alberto Paglialunga ha rifunzionalizzato il piano terra del primo corpo di fabbrica e lo ha adibito a spazio logistico. La restante quota potrebbe, in un futuro non troppo lontano, accogliere attività di altra natura, nel rispetto della vocazione produttiva dell’immobile che sarà preservata. Stiamo parlando del capannone che - in direzione Brindisi - si estende dopo quello costruito nel 2003 da Pezzuto (termoidraulica) - impegnato in questi giorni nella realizzazione di uno showroom - e della concessione McMotors (Kia).

Ma sono giorni di lavoro - lungo lo stesso asse - anche nel cantiere di Mova, l’insegna del nuovo grande sushi fusion restaurant. Due piani collegati da una lunga scala luminosa: sarà il sesto ristorante asiatico del quadrilatero che cinge San Pio, composto da viale dell’Università, via Birago, viale della Repubblica e dalla trafficatissima via Taranto, cuore pulsante e multietnico del quartiere, grazie anche al grande afflusso di studenti che oggi lo popolano.

Ma viale della Repubblica è diventato nel giro di un anno anche punto di riferimento per la spesa, sebbene nella vicina via Pappacoda siano attivi da tempo due supermercati Conad. Dopo l’apertura di Lidl si è assistito a quella di Eurospin (fino al 2023 attivo nei pressi di parco Corvaglia), che ha preso il posto della vecchia concessionaria Alfa Romero, in cui da anni si rifugiavano persone senza fissa dimora. È venuto così a costituirsi un polo di esercizi per la vendita di prodotti alimentari, completato dalla recentissima apertura di Tigotà (cosmesi e prodotti per la casa, già attivo nel centro commerciale Lo Spazio, in zona 167), all’interno di un lotto che ospiterà a breve pure Terranova, Alfea Shop (prodotti cosemtici), una scuola per parrucchieri e un bar-caffetteria. A pochi metri dall'emporio cinese Good Look.

Attività commerciali che si fondono ai servizi già esistenti, compresi quelli erogati dal contact center della multinazionale californiana Concentrix, inaugurato nel 2021 di fronte al rondò d’intersezione tra viale della Repubblica e viale Taranto, a ridosso del quale ora si attende solo l’apertura del terzo McDonald della città: un McDrive tra Eurospin e il centro logistico Dhl.

«Con l’adozione del Piano Strategico del Commercio - spiega interpellato l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Foresio - abbiamo cercato di fare un po’ d’ordine. Abbiamo combinato premialità a criteri qualitativi. E i risultati si vedono. Viale della Repubblica è completamente cambiata. Nostro obiettivo era principalmente quello di rifunzionalizzare alcuni immobili che versavano in stato di abbandono e renderli fruibili. Ed è ciò che abbiamo fatto autorizzando l’insediamento di insegne di spessore e restituendo prospettiva anche sociale all’intero quartiere. E siamo attivi anche sul versante degli impianti sportivi: abbiamo appena riqualificato quello alle spalle della stazione di servizio. Nostro intento, con la prossima amministrazione, è di metterlo a bando».