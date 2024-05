Auto contro moto: una vittima nello schianto

Ancora un incidente mortale sulla strada che collega Fasano a Savelletri. A perdere la vita ieri sera il 40enne Maurizio Girolamo, fasanese. L’uomo, proprietario di un'autodemolizione nei pressi della stazione ferroviaria, era alla guida del suo scooter T-Max e aveva appena lasciato la sua abitazione quando si è scontrato con una Opel Corsa intenta a svoltare in una stradina laterale.

La dinamica

Pare che la due ruote abbia tentato una frenata in extremis ma l’impatto è stato inevitabile.

Alla guida del mezzo un anziano fasanese rimasto illeso ma sotto choc dopo l’incidente. Girolamo è stato sbalzato dalla due ruote cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Le sue condizioni sono subito sembrate gravissime ai primi automobilisti fermatisi per prestare soccorso. Sul posto si è portata un'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno provato a rianimare per diversi minuti il 40enne ma il cuore dell'uomo ha cessato di battere.

Letali le lesioni interne riportate a causa dell’impatto. Appena la notizia si è sparsa in citta decine di amici si sono portati disperati sul luogo dell’incidente. Ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano il compito di riscontrare eventuali responsabilità nel sinistro. Pattuglie della guardia di finanza hanno gestito la viabilità che ha comunque subito notevoli rallentamenti con la strada che è stata chiusa al traffico sino alla rimozione dei mezzi incidentati. Maurizio Girolamo era molto noto a Fasano per la sua attività di autodemolitore. Spesso si dilettava a dare anche una mano ad alcuni amici proprietari di una paninoteca mobile. Era sul percorso della cronoscalata Fasano-Selva così come domenica scorsa era a Cocolicchio per una gara di biciclette a cuscinetti.

L’incidente ripropone ancora una volta la pericolosità di quel tratto di strada. A pochi metri da dove ha perso la vita Maurizio Girolamo nella notte tra il 22 e il 23 settembre dello scorso anno si scontrarono una Ford Fiesta condotta dal 19enne Lorenzo Rotondo e una Range Rover. Il 19enne, di professione barman in uno dei locali più famosi di Fasano, venne trasportato d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove fu ricoverato in Rianimazione ma dopo dieci giorni morì.