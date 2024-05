«Diari e atlanti non vanno più». Nel Salento chiude la storica cartolibreria

Ha abbassato per l’ultima volta la saracinesca dopo oltre 55 anni di lavoro la storica cartolibreria “Lidia”. Vocabolari, diari, libri, zaini, astucci, penne. Strumenti ormai quasi totalmente estromessi dall’epoca del digitale, che ha costretta Rita De Giovanni, per tutti Lidia, a porre la parola fine alla longeva attività in via Imperatore Adriano divenuta una vera e propria istituzione nell’emisfero del materiale didattico e dell’istruzione. Anche i gadget e oggetti come gli atlanti non si vendevano più. Per più di mezzo secolo la nota cartolibreria ha rifornito tre generazioni di leccesi contribuendo in maniera sostanziale all’istruzione di bambini diventati mamme e papà. E alcuni addirittura nonni. Quando i diari e le agende diventavano oggetti affettivi da custodire gelosamente, forse studiare era più bello. Ogni oggetto, anche una semplice gomma da cancellare, possedeva un’anima.

La cartolibreria che chiude

Come la mitica “Smemoranda”. Un diario per sfogarsi, fogli A4 per dare spazio alla creatività e zaini colorati diventati dopo anni contenitori di ricordi indelebili, che hanno pigmentato l’infanzia e l’adolescenza di tanti bambini e ragazzi delle scuole più disparate del capoluogo leccese. «Circa 60 anni fa la cartolibreria prendeva il nome di Cannoletta - racconta Rita De Giovanni -. Poi subentrò la signora Lidia Greco e l’attività prese la denominazione del suo nome e non cambiò più. Sono passati 35 anni da quando divenni socia della cartolibreria, e 25 da quando la rilevai. Anche se mi chiamo Rita, per tutti ero Lidia. Ho lavorato per tanti anni insieme a mio nipote Giuseppe Martino, ma abbiamo deciso di chiudere perché ormai non si poteva andare più avanti. Riceviamo l’affetto e le telefonate di tanti amici e clienti che ci chiedono se abbiamo cambiato sede, ma purtroppo Lidia non esiste più. Ormai le persone preferiscono dirigersi verso i grandi magazzini o ordinare direttamente su Internet tutto ciò che occorre per istruire i loro figli. E i piccoli privati in questo comparto hanno pagato le conseguenze di questa nuova era. I diari non si vendevano per via del registro elettronico. Prima acquistare un diario da noi era un rito - prosegue -. Ormai i vocabolari non li comprava più nessuno perché ci pensa Google a tradurre qualsiasi parola. Una volta si facevano regali come gli atlanti, ma adesso si usa aprire le liste. Per fino le penne sono state sostitute da cellulari, computer e tablet - conclude -. Abbiamo solcato un’epoca, ma devo riconoscere che la mia attività ha scritto un bel pezzo di storia della città».

Persino il sindaco Carlo Salvemini ha dedicato un pensiero a mezzo social alla signora De Giovanni: “Carissima Lilli - si legge su Facebook -, generazione di genitori e studenti ti ringraziano e portano nel cuore per averli accompagnati in una stagione importante della loro vita. Penne, fogli, cartelle, dizionari, libri. Ma su tutto gentilezza, umanità, sorrisi. La tua cartolibreria è stata un punto di riferimento non solo del quartiere ma della città. Lecce ti vuole bene”.