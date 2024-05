Un cartello di “affitto” custodisce quasi sempre una storia. Quello affisso all’inferriata dell’ex clinica veterinaria Mazzarello di Donna - posta ad angolo tra viale della Repubblica e via Bonifacio Bernardino - rivela la provvisoria resa di un gruppo di imprenditori che, dopo aver acquistato l’immobile con l’intento di trasformarlo in caffetteria e ristorante self-service, ha deciso di locarlo, perché nell’arco di un anno e mezzo non è riuscito a reperire il personale necessario per avviare l’attività. «Non solo barman e camerieri. Mancano pure i responsabili. Non c’è più gente che voglia lavorare, non so che farci», afferma, sospirando, Crocifisso Degli Angeli. Sul territorio da 40 anni, non è esattamente l’ultimo arrivato.

La gelateria

Dopo l’esordio con l’omonimo bar, insieme alla moglie Annarita Carone e al socio Davide Parentera, nel 2000, ha aperto nel centro storico di Lecce la gelateria “Sensi” e, 14 anni dopo, “Sensi” bar, gelateria, pasticceria e rosticceria, in viale dello Stadio: insegne ormai affermate, sotto le quali trovano oggi occupazione circa 40 dipendenti. L’intuizione di investire nel quartiere San Pio, sull’asse di confine con Borgo Pace, è sorta in relazione allo sviluppo - di cui ieri abbiamo proposto ampia panoramica - che, dopo viale Taranto, sta riguardando viale della Repubblica, attraverso un’azione incentivata dal Comune che abbina recupero e rifunzionalizzazione in chiave prevalentemente commerciale degli edifici da decenni in stato di abbandono e degrado. È così che negli ultimi tre anni si è assistito, tra gli altri, all’insediamento di Deghi nella ex Bat e allo spostamento di Eurospin nell’ex concessionaria Alfa Romeo.

A metà 2022, i tre imprenditori misero gli occhi sulla villetta che - in disuso da tempo - ha ospitato per molti anni l’ex clinica veterinaria, davanti alla quale, tra pochi giorni - lato viale della Repubblica - Mova inaugurerà il suo nuovo sushi fusion restaurant. A gennaio 2023 fu la volta dell’acquisto: «C’era soddisfazione. Volevamo realizzare un bar con annesso self-service per allargare l’offerta anche ai tanti nuovi lavoratori della zona». Ma, non appena iniziò, la ricerca del personale suscitò perplessità: «Restiamo convinti della bontà dell’affare. Ma - ma ammette Degli Angeli - ci siamo fermati prima di iniziare i lavori e allestire lo spazio perché non sapremmo chi farci lavorare».

Il trend negativo

Una scelta che inverte la più diffusa dinamica che, in virtù della medesima motivazione, ha già indotto diversi imprenditori a ridimensionare, se non a chiudere, la propria attività: «Dalla pandemia in poi, ogni giorno un dipendente se ne va, l’altro vuole lavorare di meno. Sembra che le nuove generazioni non vogliano avere a che fare col nostro lavoro. Quei pochi ragazzi che riusciamo a intercettare rifiutano di essere impiegati alcune ore, di sera, durante il week end o nei giorni festivi. Lo posso pure comprendere, ma - dice Degli Angeli - così non apriremo mai il nuovo bar-ristorante», in un momento storico in cui in città si lotta per non chiudere. Che il rifiuto dipenda dall’esiguità dei compensi in rapporto alla durata dei turni? «Noi - dice l’imprenditore - proponiamo regolare contratto con retribuzione pari a 1.150-200 euro al mese per 40 ore settimanali, ma ai ragazzi di 19-20 anni che non sanno nulla del mestiere e che dimostrano di non sapere stare dietro al banco. Ai nostri baristi, pasticceri e figure responsabili riconosciamo, infatti, tra i 1500 e i 1800 euro. E c’è pure chi arriva a 2mila. Penso che sia un trattamento adeguato».

Anche i titolari di Sensi, come gran parte dei loro colleghi di settore, erano convinti che fosse tutta colpa del Reddito di cittadinanza: «Ma ora che quello strumento è stato praticamente eliminato ci accorgiamo che nulla è cambiato. Siamo punto e a capo». Soluzioni? «Se riuscissimo a trovare personale adatto, nel giro di qualche mese potremmo anche aprire. Ma, al momento - confermano -, questa prospettiva è lontana».