​Il salentino Roberto Orlando nominato alla guida dell’Ambasciata d’Italia in Niger

Roberto Orlando ha assunto oggi la guida dell’Ambasciata d’Italia in Niger. Per l'ambasciatore salentino - è nato infatti a Corsano - si tratta di un ruolo di grande prestigio e responsabilità strategica.

I dettagli

Il suo arrivo a Niamey risponde alla necessità di assicurare la piena operatività dell’Ambasciata d’Italia in un periodo particolarmente complesso per il Paese. A due mesi dal colpo di Stato, in Niger prosegue lo stallo nelle relazioni tra la giunta al potere e gli Stati dell’Ecowas, la comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale, che dopo il golpe aveva imposto delle sanzioni economiche al Niger.

La missione di Roberto Orlando assicurerà assistenza ai connazionali ancora presenti in Niger e la difesa degli interessi italiani, promuovendo l’azione del Governo per una risoluzione negoziata dell’attuale crisi politica.

L’Italia ribadisce il proprio impegno a cooperare con tutti i partner africani, inclusi gli organismi multilaterali regionali, al fine di promuovere la stabilità, lo Stato di diritto e la democrazia nella regione.