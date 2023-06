Orecchiette, focaccia e incontri istituzionali: a Bari l'ambasciatore israeliano

Buona la prima per l’Ambasciatore israeliano, Alon Bar, che per la prima volta è venuto in Puglia in occasione del Water Innovation Summit 2023, in corso a Bari e organizzato dall’Acquedotto pugliese e l’Ambasciata di Israele in Italia. Ad accompagnarlo c'era il console onorario d’Israele in Puglia, Luigi De Santis.

"L’Ambasciatore ha voluto essere presente nel primo giorno del summit – racconta De Santis - anche per inaugurare i lavori e salutare le aziende israeliane che partecipano alla tre giorni dove presenteranno tutte le innovazioni tecnologiche del Sistema Idrico Integrato, un tema particolarmente caro alla Puglia.

Una visita di poche ore che però ha consentito all’ambasciatore di poter avere incontri bilaterali con il presidente e il direttore dell’AQP, Domenico Laforgia e Francesca Portincasa, per intrecciare anche nuovi e più intesi rapporti di collaborazione. Non sono mancati anche gli incontri istituzionali: in Consiglio regionale con la presidente Loredana Capone e al Comune di Bari prima con il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e poi, per una breve passeggiata nel centro della città, con il sindaco Antonio Decaro".

La "gita" a Bari Vecchia



Fra il primo e il secondo momento, un intermezzo non programmato ma che stava particolarmente a cuore all’ambasciatore Bar: conoscere Bari vecchia e visitare la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Fra i vicoli della città si è fermato incuriosito davanti alle donne che facevano le orecchiette ed ha assaggiato la focaccia barese nello storico panificio Fiore. Sulla strada per l’aeroporto la ‘confessione’: sono rimasto stregato dalle bellezze di Bari, tornerò presto".