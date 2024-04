Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife nei consultori.

Decreto Pnrr, via libera

E' con queste novità che il decreto Pnrr quater ottiene il via libera anche al Senato. Il provvedimento, varato il 26 febbraio dal cdm è una sorta di 'omnibus' di 46 articoli, che va dalle infrastrutture alla giustizia, dalla sanità allo sport e punta ad imprimere un'accelerazione e una maggior centralizzazione sull'attuazione delle opere, stanziando 25 miliardi di euro di risorse aggiuntive per completare il Piano. Ecco di seguito i principali contenuti.