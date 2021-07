Dai 30 anni dei Sud Sound System al live di Francesca Romana Perrotta, passando per il cabaret di De Santis: guida alla serata di oggi, tutti gli eventi

L'estate salentina entra nel vivo con un ventaglio di eventi da segnare in agenda. Si comincia con il tour della talentuosa cantautrice salentina Francesca Romana Perrotta, vincitrice per ben tre volte di Musicultura, il noto Festival nazionale della Canzone Popolare e d’Autore, si presentano giorni infuocati, e non solo in senso meteorologico. Il tour di quattro concerti in giro per il Salento - dove presenterà in anteprima le canzoni del suo quarto album, di prossima uscita - comincia questa sera (31 luglio) alle 21 a Villa Manzo/Scarcia in via Pisanelli 41 a Calimera (ingresso a offerta libera con l’incasso che sarà devoluto all’Associazione Angeli di Quartiere di Lecce: info: 330 208600). Il 2 agosto, sempre alle 21, sarà nell’Anfiteatro della marina di Pescoluse, mentre il 6 agosto canterà al Parco Palmieri di Martignano. Il tour si concluderà il 18 agosto nella Villa Comunale di Lecce. Finalista quest’anno, la Perrotta si era aggiudicata la prestigiosa kermesse di Musicultura nel 2007 come migliore interpretazione, nel 2010 come migliore personalità artistica e nel 2016 per il miglior testo. Tra le altre sue affermazioni si devono almeno ricordare Il Premio De André nel 2009, per la prima volta dato a una donna; il Premio Battisti e il più recente Premio Lauzi. Tra le sue più importanti collaborazioni spiccano quelle con Teresa De Sio, Cristiano De Andrè e Pacifico. Il suo ultimo album, uscito quattro anni fa, contiene il brano “Io sono l’egoista”, finalista Premio Bianca D’Aponte 2017, festival dedicato alle migliori cantautrici italiane.

I trent'anni di musica dei Sud Sound System

Sud Sound System sul palco per un viaggio lungo 30 anni: Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu ospiti al Pala Summer di Lecce per l'ultimo live del mese di luglio: stasera - inizio alle 21 - il concerto del gruppo che tra dialetto e raggamuffi metterà insieme vecchi successi mai dimenticati e nuove produzioni. L'evento sarà preceduto dallo show di apertura di Martin Klein e Jonny Mele direttamente da Radio 105. L'ingresso è gratuito. Emblemi del Salento nel mondo e ambasciatori del reggamuffin come stile musicale che fonde ritmi, melodie e dialetto che racconta gioie e dolori di un intero territorio, i Sud chiudono il cartellone di luglio festeggiando i 30 anni di carriera. Dagli albori fino all'ultimo successo estivo Come l'edera che ha visto i tre impegnati in un featuring con Albano. I Sud sono stati tra i primi sound system di musica dancehall reggae a combinare i ritmi giamaicani alle sonorità locali, come l'uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e taranta. Dal 21 gennaio del 1989, data storica della prima esibizione nel centro sociale Leoncavallo di Milano, ai giorni nostri è davvero una lunga e intensa storia, segnata da tanti ricordi indelebili.

Un evento nell'evento come si diceva gli ospiti di Radio 105. Dj Mele fa parte della squadraccia dello Zoo di 105, Film Maker fin dal 1997 e ha suonato nelle più conosciute discoteche d'Italia. Klein ha mosso i primi passi nel mondo della radiofonia nel 1987 lavorando a Radio Studio. Nel 2012 l'approdo a Radio 105 e, dal 2020, il programma 13 pm, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 14.

Una sabato sera tutto da ridere

“Stasera con Uccio” è lo spettacolo di cabaret previsto per lo scorso 17 luglio che a causa di avverse condizioni meteo fu spostato proprio a oggi. Grandi risate con il noto comico barese Uccio De Santis che salirà sul palco della Villa Peripato a Taranto con un divertentissimo spettacolo di cabaret. Stasera con Uccio di recente programmato in seconda serata su Rai2 ha ottenuto degli ottimi ascolti. Lo show racconta in forma di monologo e di sketch a due e a tre, la vita di un comico per vocazione: dagli esordi per vincere la timidezza, alle feste in casa, dai primi amori, a quello grande per il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipingerà tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo e educato, ma anche uno spettacolo che racconta il presente con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno: la spesa al centro commerciale, la crisi, i saldi dell'estate, il rapporto con i social. De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma di Mudù - Umberto Sardella ed Antonella Genga e da una Band composta da Gianfranco Masi - batteria, Aquilino De Luca - tastiera, Joe Belviso - chitarra e voce, Beppe Sequestro - basso, che farà da cornice allo show.

Stasera con Uccio è un programma di Uccio De Santis, scritto in collaborazione con Antonio De Santis e Mariano D'Angelo. Inizio spettacolo alle ore 21, ingresso alle ore 20,30. Costo del biglietto: settore A 18 euro, + 1 di prevendita - settore B 15 euro + 1 di prevendita. Info. 339.4760107.

L'ironia di Federico Palmaroli protagonista del terzo appuntamento della rassegna “Ti Racconto a Capo”, in programma a Corsano, nel Salento. Un calendario, giunto all'undicesima edizione, che omaggia il maestro Franco Battiato con una serie di eventi ricchi di immagini, suoni e parole dalla Terra del Sud organizzati dall'associazione Idee a Sud Est coordinata dal presidente Carlo Ciardo e dal vicepresidente Luciano De Francesco. Stasera alle 20 in piazza Santa Teresa terrà banco l'umorismo travolgente e virale di Palmaroli, autore de Le più belle frasi di Osho (Rizzoli), che presenterà Vedi de fa poco o spiritoso (Rizzoli), libro che ha registrato un record di vendite e di risate per il vignettista romano. Romano, classe 1973, Palmaroli è un impiegato dalla formazione umanistica che ha maturato sin da ragazzo un interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv, inoltre è creatore e unico autore della pagina Facebook Le più belle frasi di Osho.