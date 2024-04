Incidente sulla Cutrofiano - Maglie: ferito l'uomo alla guida dell'auto

Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio sulla Cutrofiano-Maglie. Ferito nel ribaltamento dell'auto, una Fiat Punto, il conducente di 46 anni, estratto dalla vettura e trasportato in codice rosso per dinamica dai sanitari del 118 all'ospedale "Dea-Fazzi" di Lecce. L'uomo sottoposto ad accertamenti in pronto soccorso è stato poi trasferito nel reparto di ortopedia.

Sulla dinamica dell'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi. Secondo una prima parziale ricostruzioni dei fatti, il 46enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in fase di verifica, andando a sbattere contro un muro a bordo strada, per poi terminare la corsa contro un albero. Nel violento impatto non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.