Puglia fortunata, vincite per quasi 60mila euro tra Lotto e Bingo

Esulta la Puglia grazie al 10eLotto. Il concorso di martedì 17 ottobre, come riporta Agipronews, premia un giocatore di Cutrofiano (LE), che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 3 miliardi di euro dall’inizio del 2023.

Un'altra vincita a Bisceglie

Ma non è tutto: la Dea Bendata è passata anche per Bisceglie grazie a Bingo75. A festeggiare è un 38enne di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, in grado di portarsi a casa un premio di oltre 8mila euro con una giocata da 2,40 euro ottenuto grazie al numero fortunato 27, riferisce Agipronews. Una vincita, quella del giocatore pugliese, arrivata grazie a uno dei giochi più innovativi di Tombola.it, disponibile solo da pochi mesi.