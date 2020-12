Zara al posto del Bingo, la delibera passa in commissione urbanistica: 12 gli astenuti di Pd e opposizione

Approvata in commissione Urbanistica a Palazzo Carafa la delibera sullo spostamento di Zara nell'immobile dell'ex Ariston di Lecce che ospita la sala Bingo. Ma sul voto pesa la massiccia astensione di parte della maggioranza e dell'opposizione. In 12, infatti, in arrivo da Pd e centrodestra, hanno deciso di non esprimersi in assenza del parere del dirigente che attesti la congruità della riduzione del 66% concessa dal Comune alla società. Mentre 9 dei presenti hanno votato a favore. Assenti in tre.

IL Pd: "Senza parere del dirigente che attesti la congruità della riduzione del 66 % non votiamo la delibera".

«La posizione del gruppo consiliare del Pd in merito alla deliberazione Zara è chiara. Siamo d'accordo sullo spostamento di Zara all'ex Ariston in via Trinchese al posto di Bingo il cui trasferimento in altro sito consideriamo positivamente. Il punto su cui manifestiamo la nostra netta contrarietà riguarda la definizione dell'importo della monetizzazione calcolato dall'ufficio tecnico in circa 1 milione e 700mila euro ma che viene successivamente ridotto a 577mila euro, passaggio decisivo della delibera che è però privo di parere che motivi tale deroga in quelle percentuali. Parere che è sempre richiesto, a maggior ragione se si tratta, come nel caso in esame, di provvedimento non di carattere generale ma riferito ad un singolo Intervento e con un bilancio dell'ente in predissesto. Per queste ragioni nella seduta della commissione urbanistica di lunedì scorso avevamo sollecitato nuovamente la necessità di supportare la deroga del 66 per cento relativa alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali con il parere del dirigente che attestasse la congruità di tale riduzione. Siamo costretti a dover prendere atto che la nostra richiesta è rimasta senza risposta e a dover ribadire che in assenza del parere non è possibile per il gruppo del Pd approvare la delibera.

