Si salvi chi può. Lecce in pole, Sassuolo con un piede e mezzo in Serie B. La corsa salvezza in Serie A entra nel vivo, a quattro partite dalla fine. Il borsino vede in rialzo le quotazioni del Lecce dI Gotti, che ha vinto a Reggio Emilia uno scontro diretto cruciale dieci giorni fa. In caduta libera il Sassuolo, a cui adesso servirebbe un miracolo (o quasi) per restare in A.

