Fissata la data di Napoli-Lecce: al "Maradona" si giocherà domenica alle 18

Dopo una lunga ed estenuante attesa, la Lega Serie A ha partorito il programma della 38ª e ultima giornata di campionato. Si giocherà da giovedì a domenica, tanto per far diventare matti gli sportivi costretti ormai a recarsi negli stadi in tuti i giorni della settimana. Il Lecce, come è noto, chiuderà la stagione a Napoli. Allo stadio "Diego Armando Maradona" si giocherà domenica 26 maggio con inizio alle ore 18. Ricordiamo che gli ultimi 90' definiranno la classifica finale e di conseguenza diranno quale delle squadre in corsa retrocederà in serie B dopo Sassuolo e Salernitana. Va detto che la gara Cagliari-Fiorentina, grazie anche alla salvezza già raggiunta dagli uomini di Ranieri, è stata anticipata al giovedì per permettere ai viola di prepararsi al meglio alla finale di Conference League in programma mercoledì 29 maggio.

Ecco il programma completo della 38ª giornata

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo