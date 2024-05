Il cedimento improvviso di una giostra e alla festa per la Madonna del Soccorso è tragedia sfiorata: almeno una dozzina i feriti. Fra questi - dalle prime informazioni raccolte- anche dei bambini. E' accaduto a San Severo, in provincia di Foggia: nel lunapark allestito per la festa, una giostra si è staccata dal suo supporto precipitando per alcuni metri.